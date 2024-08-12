В ДНР грузовик столкнулся с колонной велосипедистов

Грузовик столкнулся с колонной велосипедистов под Донецком, два ребенка попали в больницу, сообщило Следственное управления Следственного комитета по ДНР.

По его информации, дети были на велосипедной тренировке и ехали по Донецкой кольцевой автодороге, когда на них наехал грузовой автомобиль. «В результате двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение», — добавили в управлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Днем в понедельник во Владимире автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого не было водителя, совершил наезд на нескольких детей, семеро оказались в больнице.