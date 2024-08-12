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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Сумах после ночных взрывов были повреждены два предприятия и один объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Украины «Север» в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Ночью 12 августа в Сумах прогремели несколько взрывов. По данным командования ВСУ, в городе раздались два взрыва. <...> травмированы два гражданских лица, повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Кроме того, в приграничном городе Мирополье поврежден объект промышленной инфраструктуры, перед этим там были слышны 14 взрывов.

За прошедшую ночь, как отметили в ВСУ, на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей прогремели многочисленные взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Сумская область Украина ВСУ критическая инфраструктура взрывы
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