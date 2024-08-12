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Политика ,  
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Военную базу России не будут обсуждать с главой Минобороны ЦАР в Москве

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Обсуждение строительства российской военной базы в Центральноафриканской республике (ЦАР) во время визита в Москву главы Минобороны Клода Рамо Биро не планируется. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла России в ЦАР Александра Бикантова.

«Вопросы строительства российской военной базы и увеличения числа отечественных инструкторов обсуждать не планируется», — сказал Бикантов.

Ранее посол заявил, что тема создания российской военной базы в ЦАР остается на повестке переговоров Москвы и Банги, хотя и не находится в активной фазе, поэтому нет предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента.

12 августа Биро заявил, что провел переговоры с несколькими российскими компаниями в рамках форума «Армия-2024».

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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в апреле 2024 года не исключил создания российской военной базы на востоке страны. По словам президента, это поможет обеспечить безопасность регионов и границ республики.

Ранее, в мае 2023 года, посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что республика хотела бы разместить на своей территории 5–10 тыс. российских военных и оборудовать военную базу.

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