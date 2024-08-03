Из какой страны Африки чаще всего зовут работать в Россию. Инфографика
Компании из России в разы нарастили активность по поиску работников из Африки, следует из материалов аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, предоставленных по запросу РБК. Лидерами по привлечению стали сотрудники из Кении — число вакансий для них выросло на 3842% в январе—июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее следуют Зимбабве (+1400%) и Камерун (+829%).
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