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Из какой страны Африки чаще всего зовут работать в Россию. Инфографика

Жители Кении стали лидерами бума привлечения работников из Африки в Россию

Компании из России в разы нарастили активность по поиску работников из Африки, следует из материалов аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, предоставленных по запросу РБК. Лидерами по привлечению стали сотрудники из Кении — число вакансий для них выросло на 3842% в январе—июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее следуют Зимбабве (+1400%) и Камерун (+829%).

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Мария Лозовая
Африка рынок труда Россия
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Рекрутеры заявили о буме привлечения работников из Африки
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