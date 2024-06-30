Посол России рассказал о переговорах по созданию российской базы в ЦАР

Создание российской военной базы в ЦАР остается темой переговоров в области военного сотрудничества между странами, сообщил посол России в республике Александр Бикантов.

«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», — приводит слова Бикантова «РИА Новости»

Посол подчеркнул, что обсуждения вопросов о сроках и месте размещения базы, численности воинского контингента пока не ведутся.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в апреле 2024 года не исключил создание российской военной базы на востоке страны. По словам президента, это поможет обеспечить безопасность регионов и границ страны.

Ранее, в мае 2023 года, посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что республика хотела бы разместить на своей территории 5–10 тыс. российских военных и оборудовать военную базу.