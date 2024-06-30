 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посол России рассказал о переговорах по созданию российской базы в ЦАР

Создание российской военной базы в ЦАР остается темой переговоров в области военного сотрудничества между странами, сообщил посол России в республике Александр Бикантов.

«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», — приводит слова Бикантова «РИА Новости»

Посол подчеркнул, что обсуждения вопросов о сроках и месте размещения базы, численности воинского контингента пока не ведутся.

Посол заявил о желании ЦАР увеличить число российских военных в стране
Политика
Фото:Нозим Каландаров / ТАСС

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в апреле 2024 года не исключил создание российской военной базы на востоке страны. По словам президента, это поможет обеспечить безопасность регионов и границ страны.

Ранее, в мае 2023 года, посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что республика хотела бы разместить на своей территории 5–10 тыс. российских военных и оборудовать военную базу.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Россия военная база ЦАР
Материалы по теме
Президент ЦАР допустил создание российской военной базы на востоке
Политика
Посол ЦАР заявил о желании страны разместить российскую военную базу
Политика
Посол сообщил о заявке ЦАР на увеличение числа инструкторов из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 10:19
В КНДР чиновники начали носить значки с Ким Чен Ыном Политика, 10:17
Azur Air заменила самолет в Анталию после шестичасовой задержки Общество, 10:07
Приблизит ли встреча в Дохе международное признание талибов Политика, 10:00
В Курской области обломки украинского беспилотника повредили школу Политика, 09:47
Выступление Фараджа в Британии сорвалось из-за плаката с Путиным. Видео Политика, 09:44
Четверо пожарных пострадали в Донецке при повторном обстреле Политика, 09:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Google пережил крупнейшую утечку информации. Почему акциям все равно Pro, 09:29
Сальдо заявил, что ВСУ выбили с левобережья Херсонской области Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:01
Во Франции стартовали парламентские выборы Политика, 09:00
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит Инвестиции, 09:00
Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Спорт, 08:59
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 08:57