Посол России рассказал о переговорах по созданию российской базы в ЦАР
Создание российской военной базы в ЦАР остается темой переговоров в области военного сотрудничества между странами, сообщил посол России в республике Александр Бикантов.
«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», — приводит слова Бикантова «РИА Новости»
Посол подчеркнул, что обсуждения вопросов о сроках и месте размещения базы, численности воинского контингента пока не ведутся.
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в апреле 2024 года не исключил создание российской военной базы на востоке страны. По словам президента, это поможет обеспечить безопасность регионов и границ страны.
Ранее, в мае 2023 года, посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что республика хотела бы разместить на своей территории 5–10 тыс. российских военных и оборудовать военную базу.
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