В Курской области объявили ракетную опасность
Власти Курской области объявили режим ракетной опасности в регионе.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
Утром 6 августа украинские военнослужащие попытались прорваться на территорию Курской области, с тех пор в регионе идут бои. Из приграничных районов эвакуировали уже более 76 тыс. человек.
Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».
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