В Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Власти Курской области объявили режим ракетной опасности в регионе.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Утром 6 августа украинские военнослужащие попытались прорваться на территорию Курской области, с тех пор в регионе идут бои. Из приграничных районов эвакуировали уже более 76 тыс. человек.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».