 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил о готовности развивать систему равной неделимой безопасности

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнерами, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям военно-технического форума «Армия-2024».

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что в этом году десятки государств направили на форум делегации высокого уровня. Заявки на участие направили более 120 иностранных компаний, добавил он.

Какую технику привезли на обновленный форум «Армия». Фотографии
Политика

Форум «Армия» пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в центре «Патриот». В этом году мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий, в центре внимания будет военная операция на Украине, сообщили ранее источники РБК.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Персоны
Владимир Путин «Армия» система безопасности
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Какую технику привезли на обновленный форум «Армия». Фотографии
Политика
Минобороны решило сменить концепцию форума «Армия»
Политика
Сроки проведения форума «Армия» в 2024 году сократили на четыре дня
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
МВД сообщило об усиленной работе полиции в Курской областиПолитика, 11:22
Встают рано, работают по 12 часов: каких топ-менеджеров ищут компанииPro, 11:22
Гладков сообщил о результатах инспекции приграничных селПолитика, 11:21
Путин заявил о готовности развивать систему равной неделимой безопасностиПолитика, 11:18
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 11:10
Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской областиПолитика, 11:00
Почему развитие внутреннего туризма невозможно без малого бизнесаНациональные проекты, 10:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд взыскал ₽600 тыс. за удаление ребенку коренных зубов вместо молочныхОбщество, 10:56
Такие немодные: вещи, которые могут испортить вид квартиры в 2024 годуНедвижимость, 10:45
Вице-президент Ирана подал в отставку спустя десять дней работыПолитика, 10:43
«Градусник обвала»: о чем могут говорить колебания фьючерсов на медьPro, 10:42
ФАС завела дело против ОТЭКО из-за тарифов на перевалку угляЭкономика, 10:29
Цена нефти Brent поднялась выше $80 за баррельИнвестиции, 10:26
Вице-премьер Сербии предупредил о грозящей Вучичу опасностиПолитика, 10:24