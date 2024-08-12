Путин заявил о готовности развивать систему равной неделимой безопасности
Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнерами, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям военно-технического форума «Армия-2024».
«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», — приводит его слова пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что в этом году десятки государств направили на форум делегации высокого уровня. Заявки на участие направили более 120 иностранных компаний, добавил он.
Форум «Армия» пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в центре «Патриот». В этом году мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий, в центре внимания будет военная операция на Украине, сообщили ранее источники РБК.
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