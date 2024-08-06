Какую технику привезли на обновленный форум «Армия». Фотографии

Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Военные сменили формат проведения главной военно-технической выставки России — форума «Армии», рассказали источники РБК. Они указали, что там не будет свободного посещения и развлекательных мероприятий. Там будет проводится только деловая программа, а «тематической доминантой стала специальная военная операция», рассказал один из них.

На форуме в этом году будут размещены различные вооружения, военная и специальная техника, следует из программы мероприятия. Это ракетный комплекс «Искандер»; система залпового огня «Торнадо-С»; береговой ракетный комплекс «Бастион»; инженерная система дистанционного минирования ИСДМ; ЗРПК «Панцирь-С1М»; ЗРК «Тор-М2К»; тяжелая огнеметная система ТОС-2; БМПТ; ПТРК «Корнет-Д1»; ЗРК «Гибка-С»; танк Т-90М; танк 72Б3А; танк Т-80БВМ; 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва» и 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс».