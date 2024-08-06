Минобороны решило сменить концепцию форума «Армия»

Новый формат главной армейской выставки предусматривает концентрацию на специальной военной операции на Украине. Свободное посещение и все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены

Фото: Андрей Любимов / РБК

Главная военно-техническая выставка России — форум «Армия» — сменит формат, рассказал РБК источник, близкий к организаторам форума, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

«Мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Формат ежегодного форума оптимизирован и обновлен. Тематической доминантой стала специальная военная операция», — говорит один из них.

Основными целями форума он назвал «консолидацию усилий разработчиков и производителей продукции для военной спецоперации, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрацию новых решений, выработанных с учетом опыта проведения военной операции».

По словам источника, в рамках экспозиции сформирована выставка образцов вооружений, «эффективно зарекомендовавших себя на спецоперации».

В этом году на уличной экспозиции размещены 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники, следует из проекта программы форума, с которой ознакомился РБК. Это ракетный комплекс «Искандер»; система залпового огня «Торнадо-С»; береговой ракетный комплекс «Бастион»; инженерная система дистанционного минирования ИСДМ; ЗРПК «Панцирь-С1М»; ЗРК «Тор-М2К»; тяжелая огнеметная система ТОС-2; БМПТ; ПТРК «Корнет-Д1»; ЗРК «Гибка-С»; танк Т-90М; танк 72Б3А; танк Т-80БВМ; 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва» и 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс». Под эгидой «Рособоронэкспорта» также сформирована экспозиция из 242 единиц экспортных образцов вооружения и техники.

Что такое форум «Армия» Военно-технический форум «Армия» ежегодно проводится в Подмосковье с 2015 года. Организатором выступает Минобороны. Мероприятие идет несколько дней на территории парка «Патриот», а показ российской военной техники в рамках форума устраивали на полигоне Алабино. Часть дней форума предусматривали массовое посещение. В 2018 году число гостей и участников впервые превысило 1 млн человек, по данным министерства, в 2023-м число посетивших мероприятие составило 1,09 млн.

В прошлом году на форуме «Армия» представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения российских и зарубежных производителей, на мероприятие прибыли делегации оборонных ведомств 83 стран, свои экспозиции представили Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай и Пакистан.

В рамках форума «Армия» в 2023 году Минобороны сообщало о подписании предприятиями ОПК контрактов на сумму свыше 400 млрд руб.

По словам обоих источников РБК, на форуме впервые будут широко представлены образцы продукции «народного ОПК», разработанные для операции на Украине. «Некоторые из них будут показаны в действии. В дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью демонстрации в действии этих разработок», — говорит источник РБК, близкий к организаторам форума.

По словам источников РБК, в рамках смены концепции и реорганизации форума отменены все мероприятия в военных округах, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные активности.

«Форум будет проходить без дней свободного посещения, целевая аудитория — руководители и генеральные конструкторы оборонных предприятий, военные делегации иностранных государств и специалисты Минобороны. Теперь это сугубо деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений», — заключил источник, близкий к организаторам форума.