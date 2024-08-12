В очереди перед Крымским мостом скопилось более 1 тыс. машин

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В очереди на Крымский мост по состоянию на 7:00 мск скопилось более 1 тыс. автомобилей, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.

Со стороны Тамани в очереди стоят 1035 автомобилей. Время ожидания составляет более трех часов, отмечается в публикации. Со стороны Керчи стоят 45 машин.

Движение по переправе обычно перекрывают во время действия ракетной опасности и отражения атак на полуостров. Так, 15 июля Крымский мост перекрывали дважды за ночь — сначала для отражения атаки дронов, а после из-за ракетной опасности. По данным Минобороны, над Крымом тогда сбили шесть дронов.