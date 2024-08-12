В очереди перед Крымским мостом скопилось более 1 тыс. машин
В очереди на Крымский мост по состоянию на 7:00 мск скопилось более 1 тыс. автомобилей, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.
Со стороны Тамани в очереди стоят 1035 автомобилей. Время ожидания составляет более трех часов, отмечается в публикации. Со стороны Керчи стоят 45 машин.
Движение по переправе обычно перекрывают во время действия ракетной опасности и отражения атак на полуостров. Так, 15 июля Крымский мост перекрывали дважды за ночь — сначала для отражения атаки дронов, а после из-за ракетной опасности. По данным Минобороны, над Крымом тогда сбили шесть дронов.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»