В очереди перед Крымским мостом скопились 1,2 тыс. машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В очереди на Крымский мост по состоянию на 7:00 мск скопились 1245 машин, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на мосту.

В очереди со стороны Тамани стоят 1,1 тыс. автомобилей, со стороны Керчи — 145. Телеграм-канал пишет, что время ожидания составит более трех часов.

Минувшей ночью движение по мосту перекрывали дважды. В первый раз с 3:30 до 5:20 мск — тогда губернатор Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки дронов. Во второй — с 6:10 до 6:50 мск — во время действия сигнала ракетной опасности.

Развожаев привел данные только об одном сбитом дроне — его уничтожили у мыса Фиолент. Обломки упали на территории частного дома, никто не пострадал.