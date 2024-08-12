Шесть человек погибли из-за удара молнии на востоке Китая
Шесть человек погибли в результате удара молнии в павильон на территории парка в городе Чанчжоу на востоке Китая, передает CCTV.
Инцидент произошел накануне в 20:36 по пекинскому времени (15:36 мск). Павильон рухнул, под завалами оказались люди. Изначально власти сообщили о 16 пострадавших, шестеро из них находились в тяжелом состоянии. Позднее тяжелораненые скончались, остальные десять человек находятся в больницах, их состояние стабильно.
В феврале молния ударила в четырех человек в Сиднее. Две женщины, подросток и мужчина прятались от дождя под деревьями в Ботаническом саду неподалеку от Сиднейского оперного театра. Пострадавших доставили в больницу.
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