Молния ударила в четырех человек около Сиднейской оперы
Молния ударила в четырех человек во время шторма в Сиднее. Об этом пишет местная газета The Sydney Morning Herald.
Пострадали две женщины, подросток и мужчина, когда они прятались от дождя под деревьями в Ботаническом саду недалеко от Сиднейского оперного театра. Они потеряли сознание и получили ожоги. Пострадавшие доставлены в две местные больницы, их состояние стабильное, передает газета.
Шторм накрыл восточное побережье Сиднея после 12 часов дня в понедельник. По всему городу зафиксировано более 75 тысяч ударов молний, которые оставили без электричества несколько десятков тысяч домов и предприятий. Пострадало железнодорожное сообщение, из-за непогоды отменяют и задерживают авиарейсы.
Шторм пришел в регион с юго-востока, рассказал старший сотрудник австралийского Бюро метеорологии Джейк Филлипс. По данным бюро, 20 февраля Сидней столкнется с еще более сильной грозой, большую часть недели ожидаются дожди.
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