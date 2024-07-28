Момент попадания молнии в прохожих в парке «Патриот» попал на видео

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Появилось видео удара молнии в прохожих на территории парка «Патриот» в Подмосковье. В результате один человек погиб, еще трое находятся в больницах.

Инцидент произошел 28 июля недалеко от главного храма Вооруженных сил России — Патриаршего собора во имя Воскресения Христова.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести, уточнили в подмосковном минздраве. По информации «Известий», от удара молнии пострадали двое мужчин и две женщины.

В Московской области действует желтый уровень опасности. МЧС предупреждало о дожде, грозе и сильном ветре до 15 м/с.