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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУ

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Воронежской областью сбили более 10 беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

На территории региона продолжают работать средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал губернатор. Он уточнил, что по предварительной информации никто не пострадал, повреждений нет.

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В регионе действует режим опасности атаки БПЛА, который был объявлен в 00:40 11 августа. Этой ночью Гусев уже сообщал об уничтожении нескольких украинских дронов, но не уточнял их количество.

Опасность атаки дронов также объявлена в соседней Курской области, в Липецкой области действует воздушная опасность. Власти этих регионов о сбитых БПЛА не сообщали.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев БПЛА ПВО РЭБ
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