Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУ

Над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУ

Над Воронежской областью сбили более 10 беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

На территории региона продолжают работать средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал губернатор. Он уточнил, что по предварительной информации никто не пострадал, повреждений нет.

В регионе действует режим опасности атаки БПЛА, который был объявлен в 00:40 11 августа. Этой ночью Гусев уже сообщал об уничтожении нескольких украинских дронов, но не уточнял их количество.

Опасность атаки дронов также объявлена в соседней Курской области, в Липецкой области действует воздушная опасность. Власти этих регионов о сбитых БПЛА не сообщали.