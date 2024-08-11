Над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУ
Над Воронежской областью сбили более 10 беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
На территории региона продолжают работать средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал губернатор. Он уточнил, что по предварительной информации никто не пострадал, повреждений нет.
В регионе действует режим опасности атаки БПЛА, который был объявлен в 00:40 11 августа. Этой ночью Гусев уже сообщал об уничтожении нескольких украинских дронов, но не уточнял их количество.
Опасность атаки дронов также объявлена в соседней Курской области, в Липецкой области действует воздушная опасность. Власти этих регионов о сбитых БПЛА не сообщали.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»