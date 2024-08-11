Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал про день, когда он получил ранение при атаке украинского дрона. Он поделился своими воспоминаниями в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Евгению Попову, фрагмент которого Попов опубликовал в своем телеграм-канале.
«Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине выстрелили. Помню, что отчаянно хотел жить», — сказал Поддубный.
Военкор был ранен при атаке дрона ВСУ 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала его отвезли в местную больницу, затем направили в Москву. После удара дрона по автомобилю Поддубного его считали погибшим.
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние военкора тяжелое, но стабильное.
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