Пожар в районе градирен Запорожской АЭС локализовали

Возникший после обстрела со стороны украинской армии пожар в районе градирен Запорожской атомной электростанции локализовали, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС <...> локализован и угроз дальнейшего горения нет», — говорится в сообщении.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет, отметили в пресс-службе. Станция работает в штатном режиме.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. По его словам, причиной стал обстрел Энергодара со стороны украинской армии.

Угрозы парового взрыва нет, радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме, отметил Балицкий. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина рассказала ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС серьезно повреждена в результате удара. При этом она отметила, что возгорание на объекте охладительных систем станции не сказалось на работе объекта.