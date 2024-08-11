МЧС установило траекторию падения обломков ракеты в Курске
Специалисты МЧС установили траекторию падения обломков ракеты во время ночного удара в Курске, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами», — отметил один из специалистов отряда.
По данным ведомства, части ракеты сначала сбили два дерева, а потом попали в жилой многоквартирный дом. Пиротехники изъяли обломки и остатки взрывоопасных предметов.
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар ночью 11 августа. При падении обломков ракеты ВСУ в Курске были повреждены семь жилых домов, два детских сада, почтовое отделение и помещения «Экспобанка», а также предприятия торговли.
Кроме того, от падения обломков на девятиэтажный дом пострадали 15 человек. Около десяти припаркованных во дворе машин полностью сгорели, передавал тогда корреспондент РБК.
Украинские военные утром 6 августа попытались прорваться через границу на территорию Курской области. С того дня в регионе продолжаются боевые действия.
Минобороны России 11 августа сообщило, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»