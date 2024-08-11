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Военная операция на Украине ,  
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МЧС установило траекторию падения обломков ракеты в Курске

Сюжет
Военная операция на Украине

Специалисты МЧС установили траекторию падения обломков ракеты во время ночного удара в Курске, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами», — отметил один из специалистов отряда.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

По данным ведомства, части ракеты сначала сбили два дерева, а потом попали в жилой многоквартирный дом. Пиротехники изъяли обломки и остатки взрывоопасных предметов.

Мэр Курска рассказал о последствиях падения обломков ракеты
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Фото:Дмитрий Серков / РБК

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар ночью 11 августа. При падении обломков ракеты ВСУ в Курске были повреждены семь жилых домов, два детских сада, почтовое отделение и помещения «Экспобанка», а также предприятия торговли.

Кроме того, от падения обломков на девятиэтажный дом пострадали 15 человек. Около десяти припаркованных во дворе машин полностью сгорели, передавал тогда корреспондент РБК.

Украинские военные утром 6 августа попытались прорваться через границу на территорию Курской области. С того дня в регионе продолжаются боевые действия.

Минобороны России 11 августа сообщило, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.

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Теги
ВСУ Курск ракетный удар МЧС
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