Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской области

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Российские силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

В военном ведомстве уточнили, что воздушные цели были сбиты около 10:30 мск.

11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов в Шебекинском районе, в результате которой пострадал один человек.

Он также рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.

В ночь на 11 августа в Курске обломки украинской ракеты упали на многоэтажный дом. Сильно повредило фасад, выбило окна и частично разрушило балконы. От падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажных дом пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Курской области, а также Брянской и Белгородской в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.