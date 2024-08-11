Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской области
Российские силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.
В военном ведомстве уточнили, что воздушные цели были сбиты около 10:30 мск.
11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов в Шебекинском районе, в результате которой пострадал один человек.
Он также рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.
В ночь на 11 августа в Курске обломки украинской ракеты упали на многоэтажный дом. Сильно повредило фасад, выбило окна и частично разрушило балконы. От падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажных дом пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В Курской области, а также Брянской и Белгородской в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»