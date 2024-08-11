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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

В военном ведомстве уточнили, что воздушные цели были сбиты около 10:30 мск.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов в Шебекинском районе, в результате которой пострадал один человек.

 Он также рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.

В ночь на 11 августа в Курске обломки украинской ракеты упали на многоэтажный дом. Сильно повредило фасад, выбило окна и частично разрушило балконы. От падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажных дом пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Жители рассказали о повреждениях девятиэтажки в Курске от падения ракеты
Политика

В Курской области, а также Брянской и Белгородской в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.

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Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

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Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

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Теги
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