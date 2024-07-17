В Башкирии подросток на мотоцикле сбил трех человек, один из них погиб
Шестнадцатилетний подросток за рулем мотоцикла сбил трех пешеходов в Башкирии, один человек погиб, двое оказались в больнице, сообщило региональное управление ГИБДД.
По информации управления, инцидент произошел в селе Дарьино в Мелеузовском районе. Юноша на мотоцикле Motoland XR 250 наехал на трех пешеходов на Центральной улице села.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них 4-месячный ребенок», — уточнили в ГИБДД.
Обстоятельства аварии предстоит установить, добавили там.
В июне двоих подростков госпитализировали во Владивостоке после того, как 14-летний водитель мотоцикла влетел в грузовик. В результате с места аварии скорая отправила в больницу его и 17-летнего пассажира.
Чемпион Шотландии по боксу Энди Там в начале июня скончался в возрасте 28 лет от травм, полученных в ДТП: он на своем мотоцикле Kawasaki столкнулся с кроссовером Hyundai Tucson.
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