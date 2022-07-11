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Два пешехода погибли после наезда автомобиля каршеринга в Люберцах

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В подмосковных Люберцах скончались два человека, которых сбил водитель автомобиля каршеринга, выехавший на встречную полосу, когда пешеходы переходили дорогу, сообщает в Telegram пресс-служба прокуратуры Московской области.

В результате ДТП также пострадала 14-летняя девочка, которая, по данным ведомства, сейчас находится на амбулаторном лечении.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, находятся на контроле в прокуратуре Московской области», — добавили в прокуратуре.

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ДТП произошло в 16:25 мск на Октябрьском проспекте у дома 112, рядом с торговым центром «Выходной». В момент аварии пешеходы переходили дорогу на зеленый свет, а водитель автомобиля каршеринга Kia поехал на красный. После того как автомобиль сбил пешеходов, он въехал в машину такси, припаркованную возле автобусной остановки. Telegram-канал Mash писал, что среди пострадавших были две женщины 46 и 47 лет, а также 14-летняя девочка.

Теги
Люберцы ДТП авария каршеринг прокуратура Московская область
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