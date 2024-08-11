Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии

«Работа.ру»: слесари вошли в число рабочих профессий с высокими зарплатами

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские работодатели предлагают самые высокие средние заработные платы среди рабочих специальностей электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила «РИА Новости» директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тыс. руб.), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. руб.), на третьем — слесари (85,4 тыс. руб.)», — сказала Артемьева.

Она добавила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тыс. руб., для электромонтеров — 76,8 тыс. руб., электриков — 71,1 тыс. руб. Более низкий уровень оплаты труда у грузчиков — в среднем 52 тыс. руб., и у газовщиков — 48,7 тыс. руб.

В мае аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые востребованные рабочие специальности в России.

Представителям предприятий и организаций задали вопрос о самых дефицитных специальностях: чаще всего не хватает разнорабочих, этот пункт отметили почти треть респондентов — 31%.

Также у российских работодателей есть явный дефицит водителей (24% респондентов), продавцов (23%), слесарей (21%), грузчиков (21%) и электриков (16%).