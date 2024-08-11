 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии

«Работа.ру»: слесари вошли в число рабочих профессий с высокими зарплатами
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские работодатели предлагают самые высокие средние заработные платы среди рабочих специальностей электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила «РИА Новости» директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тыс. руб.), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. руб.), на третьем — слесари (85,4 тыс. руб.)», — сказала Артемьева.

Она добавила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тыс. руб., для электромонтеров — 76,8 тыс. руб., электриков — 71,1 тыс. руб. Более низкий уровень оплаты труда у грузчиков — в среднем 52 тыс. руб., и у газовщиков — 48,7 тыс. руб.

Hh.ru назвал профессии с самой низкой зарплатой
Экономика
Фото:Олег Елков / ТАСС

В мае аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые востребованные рабочие специальности в России.

Представителям предприятий и организаций задали вопрос о самых дефицитных специальностях: чаще всего не хватает разнорабочих, этот пункт отметили почти треть респондентов — 31%.

Также у российских работодателей есть явный дефицит водителей (24% респондентов), продавцов (23%), слесарей (21%), грузчиков (21%) и электриков (16%).

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
профессии заработная плата специальность электромонтер
Материалы по теме
Hh.ru назвал профессии с самой низкой зарплатой
Экономика
Hh.ru назвал российские компании с самой высокой зарплатой курьеров
Бизнес
Рост зарплат в России замедлился весной
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской областиПолитика, 12:25
Жители рассказали о повреждениях девятиэтажки в Курске от падения ракетыПолитика, 12:16
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Курской областиПолитика, 12:02
В Москве подросток на машине каршеринга погиб в ДТПОбщество, 11:35
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессииОбщество, 11:11
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 11:10
Курский губернатор рассказал о заходе украинских диверсантовПолитика, 11:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Метод ФИФО: что это и как FIFO применяется инвесторамиИнвестиции, 11:00
Белоруссия показала переброску танков к границе с Россией и УкраинойПолитика, 10:57
The Times рассказала о самом рискованном решении ЗеленскогоПолитика, 10:54
Гладков сообщил о последствиях атаки дронов по Шебекинскому районуПолитика, 10:43
В Курской области местный житель задержал сдавшегося украинского солдатаПолитика, 10:24
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:15
Росгвардия сообщила об ударе по танку и бойцам ВСУ в Курской областиПолитика, 10:12