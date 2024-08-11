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Аэропорт во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Сработала пожарная сигнализация в субботу, была проведена эвакуация в аэропорту Владивостока. Пожара не было, рейсы не задерживались, все быстро вернулось в штатный режим», — сказал он.

Телеграм-канал «Новости Приморья» также сообщил об эвакуации аэропорта «из-за сигнала тревоги». По данным телеграм-канал NEWS.VL, тревога была ложной, пассажиры, временно эвакуированные из здания, уже вернулись в терминал.

В аэропорту Екатеринбурга из-за криков о бомбе произошла давка
Общество
Аэропорт&nbsp;Кольцово в Екатеринбурге

6 августа в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово произошла  массовая давка из-за ложных криков о бомбе и выстрелах.

В авиагавани одновременно приземлились несколько самолетов. В зоне паспортного контроля собралась толпа, тогда и прозвучали крики о якобы заложенной бомбе. Cитуацию «в течение нескольких минут» уладили сотрудники погранслужбы.

Во время инцидента пострадали два человека, но медики аэропорта оказали им помощь.

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Теги
пожарная сигнализация аэропорты Владивосток эвакуация
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