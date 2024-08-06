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В Кольцово рассказали о пострадавших в результате давки в аэропорту

Аэропорт Кольцово
Аэропорт Кольцово (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Два человека пострадали в массовой давке в Кольцово, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Екатеринбурга.

Инцидент произошел ночью 6 августа. По информации пресс-службы, в зоне пограничного контроля «кто-то из пассажиров спровоцировал панику», после чего началась массовая давка.

В аэропорту Екатеринбурга из-за криков о бомбе произошла давка
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Аэропорт&nbsp;Кольцово в Екатеринбурге

«Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что аэропорт «практически в одно время» принимал пассажиров нескольких рейсов из-за сбоя в расписании.

По словам очевидцев, паника и последовавшая за ней массовая давка начались после криков о якобы заложенной бомбе и выстрелах.

Из-за большого скопления людей «дети падали в обморок от духоты», рассказала одна из пассажиров. «Какой-то умник закричал: «Бомба!» И люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — уточнила она. «При нас люди выбегали босиком, без чемоданов, дети рыдали», — рассказала другая туристка.

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Екатеринбург давка пострадавшие паника Аэропорт Кольцово
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