В аэропорту Екатеринбурга из-за криков о бомбе произошла давка

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Массовая давка произошла в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово в ночь на 6 августа из-за ложных криков о бомбе, сообщает пресс-служба аэропорта.

В авиагавани одновременно приземлились несколько самолетов. В зоне паспортного контроля собралась толпа, тогда и прозвучали крики о якобы заложенной бомбе.

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — говорится в заявлении. Там уточнили, что пострадали два человека: они упали и получили травмы, но сотрудники медпункта оказали им помощь.

Cитуацию «в течение нескольких минут» уладили сотрудники погранслужбы. Обстоятельства инцидента выясняются, аэропорт работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

По данным Е1.ru, в аэропорту одновременно приземлились два самолета из Турции и один — из Дубая.

«Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал: «Бомба!» — и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — приводит издание слова очевидицы.

Другая туристка рассказала, что давка образовалась после криков о стрельбе. «Хлопков мы не слышали. При нас люди выбегали босиком, без чемоданов, дети рыдали», — поделилась она.

В апреле 2024 года россияне рассказали о давке в аэропорту ОАЭ из-за транспортного коллапса, вызванного сильными дождями. Туристов держали в неведении, не отображая информацию на специальных табло. Людей не выпускали из аэропорта и не отдавали им сданные в багаж чемоданы.