 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропорту Екатеринбурга из-за криков о бомбе произошла давка

Аэропорт&nbsp;Кольцово в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Массовая давка произошла в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово в ночь на 6 августа из-за ложных криков о бомбе, сообщает пресс-служба аэропорта.

В авиагавани одновременно приземлились несколько самолетов. В зоне паспортного контроля собралась толпа, тогда и прозвучали крики о якобы заложенной бомбе.

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — говорится в заявлении. Там уточнили, что пострадали два человека: они упали и получили травмы, но сотрудники медпункта оказали им помощь.

В столице Бангладеш из-за протестов закрыли международный аэропорт
Общество
Фото:Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Cитуацию «в течение нескольких минут» уладили сотрудники погранслужбы. Обстоятельства инцидента выясняются, аэропорт работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

По данным Е1.ru, в аэропорту одновременно приземлились два самолета из Турции и один — из Дубая.

«Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал: «Бомба!» — и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — приводит издание слова очевидицы.

Другая туристка рассказала, что давка образовалась после криков о стрельбе. «Хлопков мы не слышали. При нас люди выбегали босиком, без чемоданов, дети рыдали», — поделилась она.

В апреле 2024 года россияне рассказали о давке в аэропорту ОАЭ из-за транспортного коллапса, вызванного сильными дождями. Туристов держали в неведении, не отображая информацию на специальных табло. Людей не выпускали из аэропорта и не отдавали им сданные в багаж чемоданы.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Екатеринбург Аэропорт Кольцово бомба крики стрельба давка
Материалы по теме
В столице Бангладеш из-за протестов закрыли международный аэропорт
Общество
Россияне рассказали о давке и «информационном вакууме» в аэропорту Дубая
Общество
В очереди за билетами на «Щелкунчик» у Большого театра произошла давка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
Шойгу прилетел в Азербайджан и встретился с АлиевымПолитика, 09:59
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирамРБК и Яндекс Go, 09:54
Зеленский заявил о подготовке базы для окончания конфликта в этом годуПолитика, 09:46
Минобороны отчиталось о 22 сбитых дронах над российскими регионамиПолитика, 09:46
«Власть берут»: 7 правил роста в IT от главы компании-разработчикаPro, 09:43
Японские биржевые индексы выросли на 9-10% после рекордного обвалаИнвестиции, 09:41
Два человека пострадали в Курской области при атаке дрона на автомобильПолитика, 09:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Кольцово рассказали о пострадавших в результате давки в аэропортуОбщество, 09:26
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотекеНедвижимость, 09:24
Чем обернется борьба «богатого мира» с иммиграцией — The EconomistPro, 09:19
В центре Курска упали обломки дроновПолитика, 09:17
В Мьянме сообщили о захвате повстанцами военной базы рядом с КитаемПолитика, 09:07
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки09:07
Грязный юань: основные мошеннические схемы при переводах в КитайPro, 09:01