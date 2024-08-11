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ТАСС узнал о требовании арестовать офисы замглавы МЧС по Кубани

ТАСС: Генпрокуратура потребовала арестовать офисы замглавы МЧС по Кубани

Генпрокуратура потребовала наложить арест на офисное здание, принадлежащее заместителю начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в здании находятся два отдела судебных приставов, а также стоматологическая клиника, парикмахерская и компания по оказанию юридических услуг.

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Сергей Симоненко

Симоненко сдавал помещения в аренду, стоимость которой, по предварительным данным, составила 200 тыс. рублей, уточнил представитель правоохранительных органов.

Площадь земельного участка, на котором располагается здание, составляет более 6 тыс. кв. м. Симоненко купил его в 2014 году за 21 млн руб., рассказал источник агентства. Участок находится на улице Ставропольской в Краснодаре.

Ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать у замглавы регионального МЧС и его семьи порядка 120 млн руб., а также недвижимость и автомобили на общую сумму в 276,3 млн руб.

Силовики задержали Симоненко 1 августа на рабочем месте. В правоохранительных органах уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается центральный аппарат СК. В органах не объяснили, с чем это связано, но рассказали, что ранее чиновника проверяли на причастность к коррупции, покушению на убийство и поджогам.

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Теги
Краснодар МЧС Кубань Генпрокуратура арест активов
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