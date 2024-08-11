Жителей поврежденного при падении ракеты дома в Курске разместят в ПВР в лагере

Жителей поврежденного при падении ракеты дома в Курске разместят в ПВР

Жильцов дома, который получил повреждения в результате падения украинской ракеты, разместят в пункте временного размещения (ПВР), сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

«Жильцы 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», — написал он в телеграм-канале.

Глава города уточнил, что на данный момент известно о 13 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Ранее он показал последствия инцидента.

Ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске в ночь с 10 на 11 августа, в городе работала ПВО. С места происшествия 15 человек спасли и еще 30 эвакуировали. В здании выбило окна, повреждены балконы, загорелись несколько припаркованных рядом с домом автомобилей. Позже пожар потушили.

Ранее как минимум два детских лагеря под Курском — имени Ульяны Громовой и «Орленок» — приостановили работу в связи с режимом ЧС в регионе. Потом в области был введен режим контртеррористической операции.