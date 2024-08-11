Экс-губернатор Старовойт приехал в Курскую область на фоне атаки ВСУ

Основной задачей является обеспечение транспортной безопасности в Курской области, заявил министр транспорта России Роман Старовойт, его слова приводит «РИА Новости».

«Основная задача обеспечить безопасную и ритмичную работу общественного транспорта, пригородного железнодорожного сообщения, железнодорожного сообщения дальнего следования», — сказал министр.

По словам Старовойта, он контролирует работу транспортного комплекса лично. Ранее Старовойт сообщил, что власти Курской области и Минтранс ведут совместную работу над обеспечением безопасности и минимизацией последствий атак со стороны Украины в регионе.

Роман Старовойт является экс-главой Курской области. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, 9 августа он прибыл в регион для обсуждения оперативной ситуации.

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область произошла утром 6 августа, там идут боевые действия. По данным МЧС, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек. В ночь с 10 на 11 августа в Курске отразили ракетную атаку, одна из сбитых ракет упала на жилой дом.