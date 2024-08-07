Старовойт пообещал минимизировать последствия атак на Курскую область
Власти Курской области и Минтранс совместно работают над обеспечением безопасности и минимизацией последствий атак со стороны Украины, заявил экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.
Об этом он сказал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. В частности, Старовойт сообщил, что находится на круглосуточной связи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса России.
«Оказываем всестороннюю помощь в обеспечении безопасности и ритмичной работы транспорта и приложим максимум усилий для минимизации последствий террористических атак со стороны Украины», — передает слова министра «РИА Новости».
Атака вооруженных сил Украины на Курскую область произошла утром 6 августа. По данным ведомства, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В нападении участвовали около 300 украинских военных, также использовались танки и бронемашины.
На следующий день, 7 августа, бои около границ продолжились. В полдень военное ведомство отчиталось, что авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории, а украинским резервам в Сумской области нанесли поражение.
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