В Курске сработала ПВО

В Курске работает система ПВО, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

В 23:39 во всей области была объявлена ракетная опасность. Затем в городе прозвучала серия взрывов, передает корреспондент РБК.

С 6 августа в приграничных районах региона идут бои с ВСУ, прорвавшими границу в Суджанском районе. В последующие дни в регионе сбивали по несколько украинских ракет — так, в пятницу, 9 августа, в области их уничтожили свыше десятка.

Госкорпорация «Росатом» сообщила, что 8 августа на территории Курской АЭС (находится в Курчатове примерно в 40 км к западу от Курска) нашли обломки сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. В компании отметили, что ситуация вокруг станции значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ.

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