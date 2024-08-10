В Курске сработала ПВО
В Курске работает система ПВО, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.
В 23:39 во всей области была объявлена ракетная опасность. Затем в городе прозвучала серия взрывов, передает корреспондент РБК.
С 6 августа в приграничных районах региона идут бои с ВСУ, прорвавшими границу в Суджанском районе. В последующие дни в регионе сбивали по несколько украинских ракет — так, в пятницу, 9 августа, в области их уничтожили свыше десятка.
Госкорпорация «Росатом» сообщила, что 8 августа на территории Курской АЭС (находится в Курчатове примерно в 40 км к западу от Курска) нашли обломки сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. В компании отметили, что ситуация вокруг станции значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ.
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