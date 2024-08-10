Гладков сообщил о двух жителях села Пороз, которых удерживали ВСУ

Ранее Гладков заявил, что из Пороза поступает «противоречивая информация» о присутствии там ВСУ, в Сети был размещен ролик с украинскими военными в селе. Они насильственно удерживали двух жителей, сейчас с ними все хорошо

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Двоих жителей села Пороз Грайворонского округа Белгородской области удерживали солдаты ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — рассказал он.

Судя по опубликованным кадрам, один из возвращенных — мужчина. Гладков встретился с ними и его родственникам, по словам губернатора, «все очень переживали, не спали всю ночь».

Мужчина рассказал, что когда уезжал (откуда, неясно, вероятно, из Пороза), он отпустил домашних животных — кур и собак, они все разбежались.

Село Пороз находится непосредственно у границы с Украиной, от него до Белгорода — около 70 км по прямой на восток.

Днем 10 августа Гладков сообщил о «противоречивой информации» о присутствии ВСУ в Порозе. Он рассказал, что власти видели опубликованный СМИ Украины ролик, на котором украинские военные позируют с флагами напротив порозовского сельского Дома культуры. Вместе с тем, указал Гладков, недавно выехавшие из села жители говорят, что противника там не видели и стрельбы не слышали. Въезд в село был закрыт на фоне введения в регионе режима контртеррористической операции (КТО) с 10 августа.

Такой же действует в Брянской области и в Курской, где продолжаются боевые действия против ВСУ после того, как они прорвали границу в Суджанском районе области.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили о «беспрецедентной попытке» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов. По данным комитета, в результате атаки ВСУ на Курскую область есть «жертвы среди мирного населения, разрушения жилых домов и иных гражданских объектов».

В Белгородской области в эти дни также продолжаются обстрелы. Гладков 8 августа приехал в село Колотиловка Краснояружского района, которое подвергалось ударам, прошелся по домам и попросил местных жителей временно выехать в более безопасные места.