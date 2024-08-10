Гладков: в результате атаки на Шебекино пострадали три человека

В результате атаки на Шебекино пострадали три человека

В Шебекино три человека получили ранения в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Мужчину с осколочным ранением груди бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Женщину с осколочным ранением ноги скорая доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал глава региона.

Третьему пострадавшему с баротравмой помощь оказали на месте. Два частных дома и коммерческий объект загорелись после попадания в них снарядов, огонь тушат сотрудники МЧС, отметил Гладков.

Кроме того, повреждения получили три многоквартирных дома, два автомобиля и социальный объект. После атаки поломку зафиксировали на линии электропередачи, часть города осталась без света.

Днем 10 августа Шебекино попало под обстрел. В результате атаки местная жительница получила ранение, с контузией ее доставили в районную больницу бойцы самообороны. В результате атаки на город также были повреждены четыре частных дома.

В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции. Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. С 6 августа в приграничных районах Курского региона идут бои после атаки ВСУ на российские позиции. В области действует режим ЧС федерального значения.