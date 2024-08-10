 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В результате атаки на Шебекино пострадали три человека

Гладков: в результате атаки на Шебекино пострадали три человека
Сюжет
Военная операция на Украине

В Шебекино три человека получили ранения в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Мужчину с осколочным ранением груди бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Женщину с осколочным ранением ноги скорая доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал глава региона.

Третьему пострадавшему с баротравмой помощь оказали на месте. Два частных дома и коммерческий объект загорелись после попадания в них снарядов, огонь тушат сотрудники МЧС, отметил Гладков.

Кроме того, повреждения получили три многоквартирных дома, два автомобиля и социальный объект. После атаки поломку зафиксировали на линии электропередачи, часть города осталась без света.

В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

Днем 10 августа Шебекино попало под обстрел. В результате атаки местная жительница получила ранение, с контузией ее доставили в районную больницу бойцы самообороны. В результате атаки на город также были повреждены четыре частных дома.

В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции. Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. С 6 августа в приграничных районах Курского региона идут бои после атаки ВСУ на российские позиции. В области действует режим ЧС федерального значения.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
Политика
В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО
Политика
В Белгородской области сбили 29 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
В результате атаки на Шебекино пострадали три человекаПолитика, 22:29
«Краснодар» забил ЦСКА на 90-й минуте и одержал первую победу в РПЛСпорт, 22:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 22:26
Еще одно «российское» золото. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 22:25
Минобороны Белоруссии показало кадры со сбитыми украинскими дронамиПолитика, 22:14
На Олимпиаде в прыжках в высоту золото вручили после перепрыжкиСпорт, 22:13
Артамонов сообщил о работе взрывотехников в Липецкой областиПолитика, 22:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При обстреле жилого района Горловки пострадали 14 человекПолитика, 21:47
В правительстве Сербии объяснили разницу между Вучичем и ЯнуковичемПолитика, 21:38
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:34
В МИДе назвали фейком видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской областиПолитика, 21:20
Какую революцию ждут от квантовых технологийРБК и Сбер, 21:07
Уроженец России принес Узбекистану золото Олимпиады в вольной борьбеСпорт, 21:03
«Никуда мы не побежим». Репортаж РБК из Курской областиПолитика, 21:02