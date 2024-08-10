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Военная операция на Украине ,  
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Артамонов сообщил о работе взрывотехников в Липецкой области

Артамонов: взрывотехники продолжают работу после атаки БПЛА по Липецкой области
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Взрывотехники продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников после удара по Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

По его словам, в соцсетях местные жители пишут о взрывах, которые слышны в Липецке.

«Процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей в связи с этим ничего не угрожает», — написал Артамонов.

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Регион подвергся массированной атаке дронов в ночь на 9 августа. Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 беспилотников над Липецкой областью. По словам Артамонова, в результате удара пострадали девять человек.

Позднее в больнице скончался пострадавший при атаке дронов. Мужчина поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы. Пострадавшего прооперировали, однако травма и ее осложнения оказались несовместимы с жизнью.

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Теги
Игорь Артамонов Военная операция на Украине Липецкая область
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