Артамонов сообщил о работе взрывотехников в Липецкой области
Взрывотехники продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников после удара по Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
По его словам, в соцсетях местные жители пишут о взрывах, которые слышны в Липецке.
«Процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей в связи с этим ничего не угрожает», — написал Артамонов.
Регион подвергся массированной атаке дронов в ночь на 9 августа. Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 беспилотников над Липецкой областью. По словам Артамонова, в результате удара пострадали девять человек.
Позднее в больнице скончался пострадавший при атаке дронов. Мужчина поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы. Пострадавшего прооперировали, однако травма и ее осложнения оказались несовместимы с жизнью.
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