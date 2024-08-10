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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе назвали фейком видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России)

Украинские спецслужбы при содействии западных стран опубликовали фейковое видео с использованием кадров из брифинга официального представителя МИДа Марии Захаровой, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

На видео Захарова якобы заявляет о готовности Москвы передать Запорожскую атомную электростанцию под контроль Киева взамен на добровольный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области.

«Это «обращение» — дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга Марии Захаровой от 18 июля 2024 года. Подчеркиваем: Мария Захарова ничего подобного никогда не произносила», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что ранее украинская сеть ресурсов Центра информационно-психологических операций распространила видео, на котором врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призывал мужчин Курска вступать в ополчение.

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Фото:John Moore / Getty Images

С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО.

Минобороны заявило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. В Киеве заявили, что цель Украины — усиление позиции на переговорах. Москва сочла нападение провокацией.

В приграничных районах области идет эвакуация, из региона выехали более 76 тыс. человек. По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.

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Мария Захарова Военная операция на Украине МИД дипфейк Курская область
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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