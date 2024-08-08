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Главу Сергиева Посада вызвали в Следственный комитет

Главу Сергиева Посада Акулова вызвали в Следственный комитет как свидетеля
Акулов руководит Сергиевым Посадом чуть больше года, до этого он был замглавы администрации. Его допрашивают как свидетеля, он не задержан, сказал источник РБК
Дмитрий Акулов
Дмитрий Акулов (Фото: dakulovsp / VK)

Главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник РБК уточнил, что задержания Акулова не было.

Акулов стал главой Сергиево-Посадского городского округа в июне 2023 года, после досрочной отставки предшественника Михаила Токарева.

Акулов родился в Сергиевом Посаде в 1982 году, в 2004 году окончил Московский государственный индустриальный университет. До избрания главой муниципалитета с 2016 года занимал должность заместителя главы администрации.

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Сергиев Посад Московская область Следственный комитет
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