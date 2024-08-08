Главу Сергиева Посада вызвали в Следственный комитет

Акулов руководит Сергиевым Посадом чуть больше года, до этого он был замглавы администрации. Его допрашивают как свидетеля, он не задержан, сказал источник РБК

Дмитрий Акулов (Фото: dakulovsp / VK)

Главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник РБК уточнил, что задержания Акулова не было.

Акулов стал главой Сергиево-Посадского городского округа в июне 2023 года, после досрочной отставки предшественника Михаила Токарева.

Акулов родился в Сергиевом Посаде в 1982 году, в 2004 году окончил Московский государственный индустриальный университет. До избрания главой муниципалитета с 2016 года занимал должность заместителя главы администрации.

8 августа в Астрахани задержали бывшего мэра Олега Полумордвинова, который ушел в отставку в июне. Помимо экс-главы города были задержаны его бывший заместитель, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров.

Их подозревают «в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства», возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.