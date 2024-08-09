При обстреле Шебекино ранен мужчина
При очередном обстреле города Шебекино в Белгородской области получил ранение мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу», — написал глава региона.
Гладков добавил, что взрывы повредили четыре частных дома, во дворе одного из них повреждены три мотоцикла.
Утром 9 августа украинские беспилотники ударили по многоквартирному дому в Шебекино, там начался пожар.
Дом атаковали четыре дрона. В результате возгорание произошло в нескольких квартирах.
Белгородская область подверглась атаке со стороны Украины также и в ночь на 9 августа. По словам Гладкова, перехвачены были 29 беспилотников, в Минобороны сообщили о 26 сбитых дронах.
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