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Политика ,  
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В очередях на Крымский мост скопилось более 900 машин

Более 900 автомобилей ожидают проезда в очередях на Крымском мосту с обеих сторон, сообщил телеграм-канал об оперативной ситуации на мосту.

По состоянию на 9:00 мск со стороны Тамани в очереди скопилось 660 машин, ожидание составит более двух часов. Со стороны Керчи проезда через досмотровые пункты ждут 260 автомобилей, стоять в очереди им придется примерно час.

Очередь на мост начала образовываться рано утром 10 августа.

Почти 1 тыс. автомобилей встали на Крымском мосту в ожидании проезда
Общество
Фото:Ulf Mauder / DPA / Global Look Press

Движение по Крымскому мосту иногда перекрывается из-за угрозы с воздуха.

В начале месяца, 3 августа, мост перекрывали почти на два часа. После этого в очереди на проезд скопилось более 1,5 тыс. машин.

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Крымский мост Крым Автомобили
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