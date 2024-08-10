В очередях на Крымский мост скопилось более 900 машин
Более 900 автомобилей ожидают проезда в очередях на Крымском мосту с обеих сторон, сообщил телеграм-канал об оперативной ситуации на мосту.
По состоянию на 9:00 мск со стороны Тамани в очереди скопилось 660 машин, ожидание составит более двух часов. Со стороны Керчи проезда через досмотровые пункты ждут 260 автомобилей, стоять в очереди им придется примерно час.
Очередь на мост начала образовываться рано утром 10 августа.
Движение по Крымскому мосту иногда перекрывается из-за угрозы с воздуха.
В начале месяца, 3 августа, мост перекрывали почти на два часа. После этого в очереди на проезд скопилось более 1,5 тыс. машин.
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