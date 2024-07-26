Почти 1 тыс. автомобилей встали на Крымском мосту в ожидании проезда
По данным на 12.00 в очереди со стороны Тамани находится 225 транспортных средств, время ожидания около часа. Со стороны Керчи около 740 транспортных средств стоят в очереди, время ожидания около трех часов, сообщает Telegram-канал об оперативной информации по ситуации на мосту.
Часом ранее ожидание со стороны Керчи составляло не более двух часов и в очереди было около 700 транспортных средств. В 8 утра со обоих сторон было около 450 транспортных средств, а время ожидания составляло около двух часов.
Вечером 25 июля на Крымском мосту осталось около 1 тыс. машин. Время ожидания составляло более трех часов с каждой стороны. В течении дня очередь со стороны Тамани не превышала 290 автомобилей.
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