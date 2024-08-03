СК: в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человек

В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человек

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Автобус с туристами перевернулся рядом с поселком Маганск в Красноярском крае, сообщает управление СК по региону и Хакасии в телеграм-канале.

Следователи начали проверку по факту аварии.

«Организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Автобус следовал из поселка Маганск в Береть. По данным СК, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В машине находились 10 человек, после аварии их доставили в медицинские учреждения. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, отметили в ведомстве.

В Москве на площади Победы мотоциклист врезался в автобус. По данным Госавтоинспекции, мужчина сам совершил наезд на стоящий рейсовый автобус. Водитель транспортного средства погиб.