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В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человек

СК: в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человек
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Автобус с туристами перевернулся рядом с поселком Маганск в Красноярском крае, сообщает управление СК по региону и Хакасии в телеграм-канале.

Следователи начали проверку по факту аварии.

«Организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Автобус следовал из поселка Маганск в Береть. По данным СК, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В машине находились 10 человек, после аварии их доставили в медицинские учреждения. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, отметили в ведомстве.

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