В ДТП на трассе «Кавказ» погибли взрослый и ребенок, ранены 14 человек

Video

На федеральной автодороге «Кавказ» в районе Армавира произошла авария с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля. По данным оперштаба Краснодарского края, ДТП произошло в 15:45 на 178-м км Р-217 «Кавказ». В результате погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали 14 человек, из них 11 человек были госпитализированы.

Движение на автодороге не перекрывали. На месте ДТП работают 36 человек и 12 единиц техники, от МЧС — 12 человек и четыре единицы техники.

Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, — ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. По данным следствия, в аварии участвовали четыре машины.