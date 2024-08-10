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Выборы президента США ,  
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Самолет Трампа экстренно сел в Монтане из-за неисправности

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Выборы президента США

Самолет экс-президента США Дональда Трампа был вынужден совершить экстренную посадку в штате Монтана из-за неисправности, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

У Трампа запланирован митинг в городе Бозмен, штат Монтана, в пятницу вечером, но его самолет приземлился в Беллингсе в пятницу днем. Из-за какой конкретно неисправности пришлось посадить самолет, телеканал не уточнил.

В аэропорту отметили, что посадка прошла без происшествий, после чего Трамп отправился в Бозмен на другом самолете. Митинг экс-президента запланирован на 20:00 по местному времени (11:00 мск).

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В конце июля Трамп заявил, что проведет еще один предвыборный митинг в Батлере, где на него было совершено покушение. Однако экс-президент не уточнил, когда и где именно он состоится.

13 июля во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал политик. Трамп был ранен в ухо, один зритель убит.

Президентские выборы пройдут в США в начале ноября. Трамп официально выдвинут на них кандидатом от Республиканской партии. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис.

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Дональд Трамп США экстренная посадка Монтана
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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