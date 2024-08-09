Трамп и Харрис договорились о теледебатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп договорился со своей соперницей на выборах, вице-президентом Камалой Харрис, провести теледебаты на канале ABC 10 сентября, об этом ABC News сообщила в соцсети X.

Ранее 8 августа Трамп заявил о готовности провести три раунда телевизионных дебатов с Харрис: 4, 10 и 25 сентября, причем на трех разных телеканалах: Fox, ABC и NBC.

CNN отмечает, что вице-президент отказалась отвечать на вопрос о трех дебатах против Трампа, но согласилась на дебаты на ABC 10 сентября, о которых первоначально договорились Трамп и бывший президент Джо Байден, прежде чем последний выбыл из гонки.

Трамп заявил, что он «не в восторге от ABC», который, по его мнению, «пытается сделать героя» из Байдена. Политик назвал ABC «ужасной компанией», которая «собирается заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах». 3 августа он заявил, что договорился о дебатах с телеканалом Fox News. Однако кампания Харрис дала понять, что она не согласится на дебаты на Fox News.

15 июля, через два дня после покушения на предвыборном митинге, Трамп был номинирован кандидатом от Республиканской партии, а 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о своем снятии с выборов.

Демократы сделали ставку на вице-президента Камалу Харрис. Она отставала от Трампа в опросах общественного мнения, а ее оппоненты отмечали, что на этом посту ей не удалось продвинуться по главному вверенному ей направлению — преодолению миграционного кризиса на южной границе США.

Однако за время, прошедшее после выхода Байдена из гонки, Харрис стремительно сократила свое отставание от Трампа в опросах общественного мнения, а по усредненным данным портала 270toWin обходит его на 1,5%.