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Выборы президента США ,  
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Трамп и Харрис договорились о теледебатах

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Выборы президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп договорился со своей соперницей на выборах, вице-президентом Камалой Харрис, провести теледебаты на канале ABC 10 сентября, об этом ABC News сообщила в соцсети X.

Ранее 8 августа Трамп заявил о готовности провести три раунда телевизионных дебатов с Харрис: 4, 10 и 25 сентября, причем на трех разных телеканалах: Fox, ABC и NBC.

CNN отмечает, что вице-президент отказалась отвечать на вопрос о трех дебатах против Трампа, но согласилась на дебаты на ABC 10 сентября, о которых первоначально договорились Трамп и бывший президент Джо Байден, прежде чем последний выбыл из гонки.

Трамп заявил, что он «не в восторге от ABC», который, по его мнению, «пытается сделать героя» из Байдена. Политик назвал ABC «ужасной компанией», которая «собирается заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах». 3 августа он заявил, что договорился о дебатах с телеканалом Fox News. Однако кампания Харрис дала понять, что она не согласится на дебаты на Fox News.

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Политика
Фото:Michael Reynolds / Pool / ТАСС

15 июля, через два дня после покушения на предвыборном митинге, Трамп был номинирован кандидатом от Республиканской партии, а 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о своем снятии с выборов.

Демократы сделали ставку на вице-президента Камалу Харрис. Она отставала от Трампа в опросах общественного мнения, а ее оппоненты отмечали, что на этом посту ей не удалось продвинуться по главному вверенному ей направлению — преодолению миграционного кризиса на южной границе США.

Однако за время, прошедшее после выхода Байдена из гонки, Харрис стремительно сократила свое отставание от Трампа в опросах общественного мнения, а по усредненным данным портала 270toWin обходит его на 1,5%.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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