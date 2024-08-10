Канада ввела санкции против Коли Лукашенко
Канадские власти добавили в санкционные списки по Белоруссии десять человек, в том числе Николая Лукашенко — сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает МИД Канады.
Кроме Николая Лукашенко под санкции попали несколько председателей районных судов Белоруссии, заместитель министра обороны страны по вооружению Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Мищенко, а также первый заместитель Министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. Кроме того, ограничения ввели против шести предприятий.
Накануне санкционный список по Белоруссии расширила также Великобритания. В него вошли Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (НИИЭВМ), предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор», а также руководители исправительных колоний республики.
Ранее, 5 августа, под санкции ЕС попали еще 28 лиц из Белоруссии, в том числе генеральный директор информационного агентства БелТА Ирина Акулович.
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