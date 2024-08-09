Лондон ввел санкции против руководителей белорусских тюрем

Под санкции Лондона также попали белорусский НИИ и два производственных предприятия. Минск осуждает западные санкции и считает их незаконными

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Великобритания расширила санкционный список по Белоруссии на семь позиций, в него вошли в том числе руководители исправительных колоний республики. Документ опубликован на сайте британского правительства.

Так, ограничения, которые предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов, были введены против начальников (действующих и бывших) исправительных колоний Дениса Толстенкова, Андрея Пальчика, Филиппа Штурчанка и Алексея Лазаренко. Также под санкции попали Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (НИИЭВМ), предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор».

После начала российской спецоперации на Украине Британия обвинила Минск в поддержке Москвы и также ввела против страны десятки пакетов санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в российской военной операции, и исключал нападение со стороны Минска. И российские, и белорусские власти считают санкции незаконными.

МИД Белоруссии 9 августа предложил европейским странам «вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога». В Минске считают, что «в глубине души европейские политики наверняка осознают бесперспективность своего курса». Однако, заявляет белорусский МИД, «они недостаточно свободны в своих решениях и действиях и вынуждены все время оглядываться за океан».