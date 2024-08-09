Скабеева опубликовала видео с Поддубным сразу после атаки FPV-дрона

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале кадры с военкором Евгением Поддубным, сделанные сразу после того, как он получил ранение в результате атаки FPV-дрона.

Видеозапись сделана автомобильным регистратором. Поддубный с окровавленным лицом и головой выходит на дорогу и спрашивает у водителя, подбросит ли он его до больницы.

Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала его отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. «Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно», — рассказал тогда директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

9 августа Петриков сообщил, что Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм», — сказал Петриков.