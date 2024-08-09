 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Скабеева опубликовала видео с Поддубным сразу после атаки FPV-дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале кадры с военкором Евгением Поддубным, сделанные сразу после того, как он получил ранение в результате атаки FPV-дрона.

Видеозапись сделана автомобильным регистратором. Поддубный с окровавленным лицом и головой выходит на дорогу и спрашивает у водителя, подбросит ли он его до больницы.

Россия призвала ООН осудить атаку, при которой был ранен Поддубный
Политика
Евгений Поддубный

Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала его отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. «Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно», — рассказал тогда директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

9 августа Петриков сообщил, что Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм», — сказал Петриков.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Евгений Поддубный беспилотники спецоперации
Материалы по теме
Мирошник счел военным преступлением атаку, в которой был ранен Поддубный
Политика
Россия призвала ООН осудить атаку, при которой был ранен Поддубный
Политика
Курский губернатор сообщил, что Поддубный пришел в сознание
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Роскомнадзор объяснил блокировку Signal в РоссииТехнологии и медиа, 19:05
Что стоит за идеей Токаева об оборонной кооперации в Центральной АзииПолитика, 18:59
В Курской области возникли проблемы с интернетом и связью из-за DDoS-атакПолитика, 18:59
Победа гимнастки из России. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 18:56
Российские военные уничтожили беспилотные катера ВСУ в Черном море. ВидеоПолитика, 18:49
Минтранс поддержал ужесточение правил для авиадебошировОбщество, 18:46
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 18:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Уроженка России завоевала золото Олимпиады в художественной гимнастикеСпорт, 18:43
Волатильная неделя. Ралли в четверг стало самым сильным с 2022 годаКрипто, 18:34
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 18:33
Топ-менеджерам Пенсионного фонда вынесли приговор за взятки на ₽190 млнОбщество, 18:29
Часть банков приостановили работу отделений в Курской областиФинансы, 18:27
Союзники по AUKUS испытали беспилотники с интегрированным ИИПолитика, 18:26
Эксперты назвали самые распространенные электромобили в РоссииАвто, 18:21