Россия попросила ООН осудить атаку, в которой был ранен Поддубный

ООН должна немедленно и решительно осудить атаку украинского дрона, в результате которой был ранен военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России в ООН в соцсети X.

«Мы надеемся, что на этот раз представители специализированных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — говорится в сообщении.

В российском постпредстве назвали произошедшее с Поддубным «жестоким нападением», покушением и очередным актом терроризма со стороны Украины.

7 августа Поддубный был в Курской области, где несколько дней идут боевые действия. Вечером того же дня появились сообщения о его гибели после атаки дрона на машину, в которой он находился. Однако позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение.

В больнице состояние Поддубного оценили как крайне тяжелое. Военкор находится в реанимации, уточнили в Минздраве. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание.

В ООН выразили обеспокоенность из-за ранения военного корреспондента и пожелали ему быстрого выздоровления.