В ЛНР похоронили 20 неизвестных российских военных

В Луганской Народной Республике (ЛНР) тела 20 неопознанных российских военнослужащих похоронили в братской могиле около мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса», передает ТАСС со ссылкой на омбудсмена региона Анну Сороку.

Она рассказала, что все похороненные погибли в Донбассе в 2022 и 2023 годах. Для установления их личностей проводится ДНК-экспертиза, добавила омбудсмен.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Елена Марковская, в свою очередь, сообщила, что ведомство поспособствует тому, чтобы на плитах на месте захоронения выгравировали имена погибших военных.