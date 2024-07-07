 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР похоронили 20 неизвестных российских военных

Сюжет
Военная операция на Украине

В Луганской Народной Республике (ЛНР) тела 20 неопознанных российских военнослужащих похоронили в братской могиле около мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса», передает ТАСС со ссылкой на омбудсмена региона Анну Сороку.

Она рассказала, что все похороненные погибли в Донбассе в 2022 и 2023 годах. Для установления их личностей проводится ДНК-экспертиза, добавила омбудсмен.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Елена Марковская, в свою очередь, сообщила, что ведомство поспособствует тому, чтобы на плитах на месте захоронения выгравировали имена погибших военных.

При обстреле Первомайска в ЛНР пострадали три человека
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса» открыли в конце ноября 2023 года после реконструкции, которую провело Российское военно-историческое общество. Комплекс включает в том числе мемориальное кладбище.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
ЛНР захоронение российские военные Военная операция на Украине
Материалы по теме
При обстреле Первомайска в ЛНР пострадали три человека
Политика
После обстрела без электричества остались более 15 тыс. жителей ЛНР
Политика
В ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе— «ключе» к Донбассу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В трех регионах отменили действовавшую всю ночь опасность атаки дронов Политика, 07:40
В ЛНР похоронили 20 неизвестных российских военных Политика, 07:18
Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт Общество, 07:02
Посол заявил о готовности России к визиту избранного президента Индонезии Политика, 06:55
CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов Политика, 06:21
FT сообщила о «столкновении кланов» в Демократической партии США Политика, 06:11
В Хабаровске три человека пропали после ухода под воду катера Общество, 05:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вильфанд пообещал рекордную жару нескольким регионам на следующей неделе Общество, 05:03
Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена Политика, 04:44
На Камчатке вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла на 2,5 км Общество, 04:35
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернули 20 детей Политика, 04:03
В Дагестане увеличили выплату контрактникам в пять раз Политика, 03:51
Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау Общество, 03:34
Советник главы Крыма назвал причину пожара на газопроводе под Алуштой Общество, 03:00