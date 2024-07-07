В ЛНР похоронили 20 неизвестных российских военных
В Луганской Народной Республике (ЛНР) тела 20 неопознанных российских военнослужащих похоронили в братской могиле около мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса», передает ТАСС со ссылкой на омбудсмена региона Анну Сороку.
Она рассказала, что все похороненные погибли в Донбассе в 2022 и 2023 годах. Для установления их личностей проводится ДНК-экспертиза, добавила омбудсмен.
Старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Елена Марковская, в свою очередь, сообщила, что ведомство поспособствует тому, чтобы на плитах на месте захоронения выгравировали имена погибших военных.
Мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса» открыли в конце ноября 2023 года после реконструкции, которую провело Российское военно-историческое общество. Комплекс включает в том числе мемориальное кладбище.