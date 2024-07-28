Мужчина получил ранение при сбросе БПЛА взрывоопасного предмета на Донецк
Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
В результате удара ранение получил местный житель.
«Пострадал мужчина, 1965 года рождения. Ранения грудной клетки, плеча, бедра. Доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. В том же районе в результате атаки повреждение получил автомобиль.
По данным Кулемзина, украинские войска за сутки 11 раз открывали огонь из ствольной артиллерии больших калибров по городу.
Ранее об атаках БПЛА сообщало представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В Горловке в результате удара БПЛА ранен мужчина, повреждения получила котельная, подстанция, музей.
Вечером 28 июля в селе Еленовка после атаки дрона-камикадзе в автомобиле погиб мужчина.
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