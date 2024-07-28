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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина получил ранение при сбросе БПЛА взрывоопасного предмета на Донецк

Мэр Донецка Кулемзин: мужчина ранен при сбросе БПЛА взрывоопасного предмета
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

В результате удара ранение получил местный житель.

«Пострадал мужчина, 1965 года рождения. Ранения грудной клетки, плеча, бедра. Доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. В том же районе в результате атаки повреждение получил автомобиль.

По данным Кулемзина, украинские войска за сутки 11 раз открывали огонь из ствольной артиллерии больших калибров по городу.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ранее об атаках БПЛА сообщало представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В Горловке в результате удара БПЛА ранен мужчина, повреждения получила котельная, подстанция, музей.

Вечером 28 июля в селе Еленовка после атаки дрона-камикадзе в автомобиле погиб мужчина.

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Теги
Военная операция на Украине Украина Донецк
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