Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, на встрече присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие.
Путин и члены СБ обсудили вопросы борьбы с терроризмом и заслушали доклад Бортникова.
Глава государства регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Предыдущее заседание состоялось 2 августа, на нем обсуждалась международная повестка.
Двумя днями ранее, 7 августа, президент провел совещание с руководителями силовых ведомств в связи с вторжением украинских военных в Курскую область. Подразделения ВСУ вошли в регион утром 6 августа, с тех пор на приграничных территориях продолжаются бои.
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