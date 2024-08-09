Путин провел первое совещание Совбеза после вторжения ВСУ в Курскую область

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом

Владимир Путин, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов и Александр Бортников (справа налево) во время совещания (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, на встрече присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие.

Путин и члены СБ обсудили вопросы борьбы с терроризмом и заслушали доклад Бортникова.

Глава государства регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Предыдущее заседание состоялось 2 августа, на нем обсуждалась международная повестка.

Двумя днями ранее, 7 августа, президент провел совещание с руководителями силовых ведомств в связи с вторжением украинских военных в Курскую область. Подразделения ВСУ вошли в регион утром 6 августа, с тех пор на приграничных территориях продолжаются бои.