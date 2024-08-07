 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до 20

Губернатор Астраханской области: в ДТП под Волгоградом пострадали 20 человек

Количество пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком под Волгоградом выросло до 20 человек, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Среди пострадавших, по его словам, шестеро детей — все с легкими травмами на амбулаторном лечении, остальные доставлены в Михайловскую центральную районную больницу. Один человек — водитель автобуса — погиб.

Авария произошла рано утром 7 августа в Михайловском районе, на 783-м километре дороги Р-22 «Каспий».

Водитель автобуса погиб при столкновении с фурой под Волгоградом
Общество

Среди пострадавших пассажиров автобуса, следовавшего из Астрахани, семь жителей Астраханской области, добавил губернатор.

Всего в автобусе было 30 пассажиров, 14 продолжили путь в Москву. МВД начало проверку.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Астраханская область ДТП с автобусом Волгоград пострадавшие
Материалы по теме
Умер водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области
Общество
Водитель автобуса погиб при столкновении с фурой под Волгоградом
Общество
В Волгоградской области уточнили данные о пострадавших в ДТП с поездом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Почему «отец МФО» и нобелевский лауреат рискует провести жизнь в тюрьмеPro, 12:00
Пловцам разрешили тренироваться в Сене. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 11:58
Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной после слов об инфотерроризмеОбщество, 11:56
Автодилеры спрогнозировали новое удвоение цен на машины в РоссииАвто, 11:53
Маркетплейс «КИФА» отложил IPO на Мосбирже в связи с падением рынковИнвестиции, 11:50
Президент FESCO ушел с должностиБизнес, 11:43
В Амурской области силовики задержали мужчину во время росписи в загсеОбщество, 11:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аббас пообещал добиться признания Палестины и ее членства в ООНПолитика, 11:27
Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до 20Общество, 11:25
ФСБ показала документы о создании атомной бомбы в нацистской ГерманииПолитика, 11:16
Первая грузовая компания сообщила о смене руководстваОбщество, 11:14
Блинкен призвал Иран и Израиль не обострять конфликт на Ближнем ВостокеПолитика, 11:12
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 11:11
Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годамПолитика, 11:09