Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до 20
Количество пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком под Волгоградом выросло до 20 человек, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Среди пострадавших, по его словам, шестеро детей — все с легкими травмами на амбулаторном лечении, остальные доставлены в Михайловскую центральную районную больницу. Один человек — водитель автобуса — погиб.
Авария произошла рано утром 7 августа в Михайловском районе, на 783-м километре дороги Р-22 «Каспий».
Среди пострадавших пассажиров автобуса, следовавшего из Астрахани, семь жителей Астраханской области, добавил губернатор.
Всего в автобусе было 30 пассажиров, 14 продолжили путь в Москву. МВД начало проверку.
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