Губернатор Астраханской области: в ДТП под Волгоградом пострадали 20 человек

Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до 20

Количество пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком под Волгоградом выросло до 20 человек, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Среди пострадавших, по его словам, шестеро детей — все с легкими травмами на амбулаторном лечении, остальные доставлены в Михайловскую центральную районную больницу. Один человек — водитель автобуса — погиб.

Авария произошла рано утром 7 августа в Михайловском районе, на 783-м километре дороги Р-22 «Каспий».

Среди пострадавших пассажиров автобуса, следовавшего из Астрахани, семь жителей Астраханской области, добавил губернатор.

Всего в автобусе было 30 пассажиров, 14 продолжили путь в Москву. МВД начало проверку.